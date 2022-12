Video: Luis Díaz, jugador de Liverpool, debutó como cantante

En diálogo con la revista Soho, el jugador de Liverpool explicó que ha intentado armar un estudio y que la música es una de sus pasiones, especialmente, el reguetón.

“Quiero aprender. Canto por joder, en la casa (…) No soy de los Díaz que tocan vallenato”, dijo.

“Tengo un computador, compré la mesita, los parlantes, la cosa para grabar, ¿ves? Un cantante top me creo yo. He estado tratando de aprender cómo usar todo eso de manera correcta, porque no es fácil, por eso cada artista tiene su productor”, finalizó.