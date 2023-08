Video: ‘Kiss cam’ incomodó a pareja durante juego Junior vs. Cúcuta

Esta vez hubo una pareja que no quería ser captada y su reacción generó risas y burlas en el 'Metro'. Apenas salieron en pantalla, el hombre se escondió detrás de otro hincha, por lo que su rostro solo fue visible un par de segundos; mientras que la mujer se mostró sorprendida y no contuvo la risa por la escena.

Julián Téllez, panelista de 'Win Sports', estaba analizando el primer tiempo entre Junior y Cúcuta cuando se presentó la particular reacción de la pareja en la 'Kiss cam'. "No lleve la amiga al estadio, no la lleve", expresó en medio de risas.