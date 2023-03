TikToker enciende polémica tras casarse con su padrastro: “la mejor decisión”

Lo cierto es que, a pesar de la ola de opiniones, la joven se confiesa feliz y con el respaldo de su familia.

Sobre el génesis del amor, explicó en un video de preguntas y respuestas, que lo conoció cuando era mayor de edad y que no fue criada por el hombre.

A su vez, la joven compartió tiempo después que con su nuevo esposo ya tuvo un bebé.

@christywho_ This filter is insane plz leave my kids and unalived brother out of this. #agegap ♬ Love - kouz1