Video: Jorge Barón recordó cuando Karol G cantó en ‘El show de las estrellas’

La cantante paisa confirmó en una entrevista que en esta canción ambas hacen referencia a sus exparejas Anuel AA y Gerard Piqué.

“Ella su momento lo vivió diferente a como yo lo quería vivir. Yo quería estar completamente alejada y ella lo quería expresar y sanar de esa manera, cuando ella me dice eso yo me puse la diez (...) Fue tan honesta, hablamos de la vida, de la canción, de la música, de experiencias en la música. Es algo de sororidad, yo pido que lo piensen no como una tiradera sino a que muchas nos podemos identificar con las experiencias que vivimos en nuestra vidas”, dijo.