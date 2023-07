Piqué enfureció con el streamer Ibai Llanos por comentario sobre Shakira

Al exdefensor del Barcelona no le gustó para nada el comentario de Llanos y aseguró que “¿Os dais cuenta? Luego decís de ritmo, ritmo. Es de meterte una bronca de manual, no tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado. Ya está, ahora has distraído”.

Esta no es la primera vez que el nombre de la barranquillera es mencionado en los directos de la Kings League que preside Piqué, en diferentes ocasiones el argentino Sergio Agüero ha comentado sobre ella con la finalidad de enojar a su excompañero.