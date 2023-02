Europeo asegura que no viviría en Colombia ni aunque le pagasen

En cuanto a este último, hubo algunas declaraciones de los entrevistados que, para algunos internautas Colombianos, no fueron muy bien recibidas. Por ejemplo, la expresiones lanzadas por un hombre con marcado acento español, que respondió: “me inclinaría por uno que me encanta, pero como he estado en él y lo he conocido, no viviría en él ni porque me lo pagasen. Es Colombia”. Declaración a la cual, entre risas, agregó: “Lo que me encantaba eran las colombianas, lo que no me gustaba eran los colombianos”.

Finalmente, al terminar su intervención y ya sin mucha alegría, concretó: “Los colombianos te ven un reloj y te quitan el brazo”.

Esta no fue la única declaración en contra del país, pues, al igual que este, hubo algunos otros entrevistados que se afirmaron que no vivirían en Colombia a causa de “el mal gobierno” y “la inseguridad”.