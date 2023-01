“Te voy a hacer vudú”: lanzan parodia de la canción de Shakira y Bizarrap

El tema, cargado de dardos para el ex futbolista del Barcelona y su nueva novia, Clara Chía, ha generado miles de reacciones entre los seguidores de artista; por su puesto algunos famosos se han sumado a la tendencia y han expresado su opinión sobre la letra de “Music Sessions #53”.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice la polémica letra.

En el nuevo ‘hit musical’ se escuchan frases que se han convertido en tendencia mundial como: “Yo sólo hago música, perdón que te salpique”; la cual menciona indirectamente al exfutbolista del Barcelona. A esta se suma “Cambiaste un Ferrari por un Twingo/ Cambiaste un Rolex por un Casio”; en la que se hace una comparación entre las marcas.