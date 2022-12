Así serán las vacaciones navideñas de Carlos Vargas, presentador de La red

El presentador anunció durante el programa de despedida del año de La Red que estará fuera del territorio colombiano para Navidad y para recibir el año 2023.

“Yo amo la Navidad y estoy muy feliz, porque me voy con un amigo el 23 de diciembre hasta el 9 de enero, vamos a estar paseando por Argentina como yo me lo he soñado. Vamos a estar en Buenos Aires. Yo ya he ido por trabajo, pero no es lo mismo cuando uno va a pasear. Van a ser 4 días, con una gran amiga, con Carolina Ramírez y su marido, que los amo con locura”, dijo en pleno programa.