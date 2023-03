El susto que pasó Belinda por un fanático descontrolado en pleno concierto

A través de videos tomados por aficionados, se ve cómo el individuo la toma por las piernas y luego se aferra a ella con fuerza. “Si respiras y te relajas te juro que no te van a bajar”, dijo Belinda, mientras que el fan la abrazaba y le decía que la amaba. Seguidamente, la artista le ofreció una bebida para que pudiera estar más tranquilo.

Posterior a lo ocurrido, Belinda posteó una historia en su cuenta de Instagram comentando que después de ese susto también salió lastimada. “En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”, escribió.