Video: Rauw Alejandro le pidió matrimonio a Rosalía

Los artistas hace poco fueron invitados al programa del youtuber Ibai Llanos y él les preguntó sobre realizar música juntos, pero ellos dijeron poner adelante su relación que la industria, “pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’”.

En la entrevista la cantante de ‘Despechá’ confesó que había perdido la fe en los hombres, “fue conocerte y me cambió un poco la situación. Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido”.