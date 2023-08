Aida Victoria Merlano conmovió las redes por momento que pasó con su padre

“Les voy a contar esto que normalmente uno no les cuenta a los amigos. De las cosas que más me asustan es que un día la memoria me falle o que olvide momentos importantes para mí (…) Ahorita me pasó, estaba editando el video con mi papá y viendo las imágenes me transporté a ese momento y volví a sentir ese nudo en la garganta”, relató la joven.

Asimismo, afirmó que de niña odiaba que se le dificultara expresar sus sentimientos.

“Hoy esa es la cualidad mía que yo más amo, poder conmoverme con ese tipo de momentos”, afirmó.

Además, aseguró que disfrutaba pasar esos momentos especiales al lado de su papá, ya que tiene “esa curiosidad infantil de necesitar darle una respuesta a todo”.