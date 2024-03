Mujer se hizo viral al rescatar una mascota y viajar juntas por Latinoamérica

Desde ahí se volvieron inseparables, tanto así que ambas han recorrido varios rincones de Latinoamérica abordo de una motocicleta.

“El año pasado me surgió la necesidad y las ganas de recorrer Latinoamérica, pero lo que me frenaba era mi perrita, porque no me quería ir sin ella”, dijo Valeria en diálogo con TN.

Por ello, decidió buscar la manera en que su compañera de vida también hiciera parte de su sueño por recorrer el continente americano y compró butacas para perros que consiguió en Córdoba.

Sin embargo, las dudas embargaron a Valeria, pues en ochos años la perrita nunca se había montado a su moto, por lo cual se imaginó todos los posibles escenarios que podría enfrentar en su travesía.