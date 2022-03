“Turning Red”, un filme de Pixar hecho por mujeres en un mundo de hombres

Aunque Shi apunta a que los hombres que trabajaron en el filme y los compañeros de Pixar se mostraron igualmente empáticos con la historia. "Incluso aunque ellos nunca hayan sido una niña asiática de 10 años", agrega la realizadora entre risas.

Pero se muestra muy orgullosa de que un personaje como el de Mei y una historia como la de "Turning Red" haya demostrado que es posible crear un personaje femenino con el que los animadores de Pixar quieran pasar el rato. "Es algo que se puede sentir en la animación. Comenzaron a divertirse tanto con los personajes que jugaban con ellos y trataban de provocar las risas de los demás".

Fue especialmente divertido buscar los movimientos de Mei cuando bailaba en las calles con sus amigas al ritmo de las canciones de la boy band que les gusta.

Un grupo que canta canciones compuestas para el filme por Billie Eilish y su hermano Finneas: "Nobody Like U", "1 True Love" y "U Know What's Up".