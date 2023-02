“Tu casa o la mía”: la historia detrás de la foto de Kutcher y Witherspoon

Lo que llamó la atención fue el gesto que tuvieron cuando les estaban tomando las fotos, ya que se llegó a pensar que entre los dos había una posible enemistad.

En las imágenes, se ve a Ashton Kutcher, protagonista de “Efecto Mariposa”, posar alejado de su compañera. Tanto los fotógrafos como los internautas, han insinuado que el actor se vio forzado al momento de tomarse la foto. Sin embargo, el propio actor recientemente explicó por qué no abrazó a Witherspoon.

El actor aseguró que decidió evitar polémicas junto a la actriz, ya que según él, la prensa habría inventado una infidelidad de haberle puesto su mano en la cintura.

“Si hubiera puesto mi mano en su cintura, y fuera muy amistoso con ella, me habrían inventado una infidelidad”, dijo Krutcher en el podcast “Chicks in the Office”.