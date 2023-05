Víctor Hugo Cabrera habló acerca del supuesto robo que habría cometido

Respecto a la denuncia, por medio de un video en Instagram cabrera comentó: “Hola amigos y amigas, hoy es 30 de mayo y no me había pronunciado ante una acusación que se me está haciendo porque quería saber si era cierto. Entonces acabo de llegar de la Fiscalía donde me dirijo con mi abogado a la Fiscalía de Restrepo, Meta”.

El hombre continúo diciendo que fue hasta la Fiscalía para enterarse de lo que estaba sucediendo, “Mi mamá me enseño desde niño a no robar, no matar, no desearle el mal al prójimo, honrar a padre y madre, sin ser católico, ni apostólico, romano. Yo soy un tipo decente, trabajador desde los siete años.”