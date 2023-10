Ex esposa de Orlando Liñan dio detalles sobre la infidelidad del cantante

“Me voy para sanar. A mí no me enseñaron a que la infidelidad se deja entrar en casa, te la aguantas y perdonas. Si sientes que no eres una prioridad, ¿para qué te quedas?”, explicó entre lágrimas justo en el aeropuerto a punto de salir para Madrid.

En esa conversación mientras esperaba el avión en El Dorado, Contreras dio detalles sobre lo que le dijo Liñán cuando ella descubrió la infidelidad.

“No dijo nada… estuvo callado”, dijo ‘Tita’, agregando que se le notaba la actitud de saber el error que había cometido.