Taliana Vargas sufrió accidente de tránsito: “Sentí la muerte cerca”

“Quiero contarles algo que me pasó ayer y les digo sinceramente que me cambió la vida en milímetros de segundos y me dejó muchas enseñanzas y no quiero que pase todo este 'bololó' y no contárselos porque realmente a mí me quitó como una venda de los ojos muy fuerte”, comenzó Taliana Vargas.

En el video que subió a sus 'historias' ella relató que el accidente ocurrió a pocos metros de la iglesia a la que se dirigía muy desesperada porque estaba llegando tarde a la misa.