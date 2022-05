¿Por qué se celebra el día de Star Wars el 4 de mayo?

El 4 de mayo del mencionado año, el medio británico London Evening News publicó una pieza en la que el partido conservador felicitaba a Margaret Thatcher por su histórica llegada al Primer Ministerio y utilizó la frase “May the 4th be with you, Maggie”, haciendo referencia a la popular cita de La Guerra de las Galaxias “May the Force be with you”.

Evidentemente el juego de palabras solo cobra sentido en inglés, ya que en español la oración es “Que la Fuerza te acompañe” y el eslogan de la celebración traduciría algo así como “Que el 4 de mayo te acompañe”.

Por otra parte, desde el 2011 se utiliza esta efeméride, pero con otro trasfondo, ya que en ese momento se celebró el festival propuesto por la Toronto Underground Cinema, una cadena canadiense de cines. En dicho se evento se expusieron las seis cintas de la franquicia que existían por aquel año.