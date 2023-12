Silvestre Dangond se refirió a artistas que lo atacan para hacerse virales

El cantante Silvestre Dangond se encuentra al ruedo con su nuevo álbum musical llamado ‘Ta malo’, que fue lanzado el 2 de noviembre en Valledupar, Cesar, desatando una fiebre roja entre sus seguidores que lo acompañaron.

En los recientes detalles que han salido a luz sobre el artista urumitero en los últimos días se conoció una entrevista con el periodista Víctor Sánchez en la que relató aspectos significativos sobre su carrera artística.

Entre los diversos temas se habló sobre las rivalidades que supuestamente han existido con algunos de los cantantes de vallenato. “¿Por qué muchos artistas para hacerse virales te atacan?”, fue interrogante que planteó Sánchez al intérprete ‘Las locuras mías’.

“Lo que menos tengo es rivalidad con mis colegas, así ellos tengan rivalidades en su cabeza, yo no porque soy un hombre respetuoso y que tengo tantas tareas por hacer que no me da tiempo de pensar en otras cosas”, respondió Silvestre, de manera tranquila.

El artista urumitero aseguró que se mantiene al margen de ciertos temas y situaciones con el fin de estar alejado de conflictos. Enfatizó en que lo mejor que siempre ha hecho es guardar silencio tras considerar que puede ser malinterpretado.

“Al final, una opinión mía sobre ellos no importa porque están seguros de lo que están haciendo. Mira hasta donde han llegado, que para unas cosas soy bueno, pero para otras soy malo, que para una cosa me necesitan, pero para otras no”, dijo el cantante.

Agregó: “He aprendido a vivir con eso, con la calumnia y con que piensen y digan de mí lo que es y lo que no en el género, pero al final mi mensaje es que a la gente no le va bien por casualidad, algo tiene que estar haciendo bien para que le vaya bien”.