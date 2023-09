La presentadora Shirly Gómez contó por qué se fue a vivir a Dubái

Precisamente, desde su cuenta de Instagram, la modelo realizó la dinámica de preguntas y respuestas para resolver algunas dudas de los internautas, quienes no desaprovecharon la oportunidad para formular preguntas sobre la vida privada de Gómez.

Una de las preguntas infaltables es ¿por qué decidió irse del país?, a lo que contestó: “Me vine de Colombia no porque no quisiera a mi país, yo amo a mi país, vivo agradecida con Bogotá como ciudad que me ha dado muchísimas oportunidades laborales, sino que sentí necesidad en este momento de mi vida, de hacerlo ahora o nunca y quiero hacerlo con mis hijos, quiero verme y probar hasta donde soy capaz de llegar”.