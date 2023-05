¿Fin de una rivalidad? Shakira y Thalia compartieron en los premios Billboard

Más después de una supuestas declaraciones hechas en 2021 por la intérprete de ‘No me acuerdo’, que según el diario argentino Clarín, señaló que “si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones”, refiriéndose a la ruptura que la barranquillera había tenido con Gerard Piqué.

Sin embargo, ambas artistas se vieron muy cercanas en los recientes premios Billoboard Mujeres Latinas en la Música, en la que Shakira recibió el reconocimiento a ‘La Mujer del Año’ y la mexicana dio el mensaje de apertura del evento.