Periodista revelará pruebas sobre supuesta infidelidad de Piqué a Shakira

Además, reveló que la primera infidelidad de Piqué se habría presentado en 2016 y luego con su actual novia Clara Chía, de quien se especula estaría embarazada del futbolista.

“Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una en 2016 y la de Clara Chía que es terrible como engañó a @shakira. Es repugnante como se fraguó el engaño”, afirmó.

“A todos los seguidores de @shakira Yo siempre he estado posicionado con ella. Así se lo he hecho llegar a su equipo de confianza y sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la información pruebas etc que yo tenga y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar”, agregó.