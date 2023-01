Clara Chía, Piqué y hasta el Twingo, tendencias tras nueva canción de Shakira

Ya salió la canción de Shakira con Bizarrap. La tan esperada ‘tiradera’ se lanzó este miércoles 11 de enero y las redes sociales colapsan luego de haber oído la letra en boca de la artista barranquillera. Las indirectas para su expareja, Gerard Piqué, no faltaron.

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú” o “CLARAmente es igualita que tú”, son algunas de las frases que decoran el nuevo sencillo de la cantante en compañía del dj argentino.

El contenido bastante claro direccionado al exfutbolista catalán fue motivo de comentarios en las plataformas digitales desde el primer momento en que el tema fue escuchado. Los memes, a su vez, tampoco se hicieron esperar.

“Que le va a decir algo a Piqué es muy probable, pero yo creo que va a hacer rollo indirecta”, mencionó el streamer y amigo del exdefensor del Barcelona, Ibai Llanos, cinco minutos antes de que saliera la Session.

Yo 5 minutos de la session de Shakira: pic.twitter.com/7H04RvSXfz — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

“Creéis que lo que dice Shakira va por Piqué??? no sé creo que igual es afirmar algo cuando no está claro del todo. Yo personalmente esperaré a tenerlo más claro prefiero no arriesgarme”, agregó a su vez el YouTuber y también ícono de Twitch, Auron Play.

Creéis que lo que dice Shakira va por Piqué??? no sé creo que igual es afirmar algo cuando no está claro del todo. Yo personalmente esperaré a tenerlo más claro prefiero no arriesgarme. — Auron (@auronplay) January 12, 2023

Inclusive la plataforma de video on demand, Prime Video, citó una de las estrofas en su cuenta de Twitter y la acompañó con una foto de Homelander salpicado de sangre.

De la misma manera, otros influencers, comediantes y celebridades en general se han referido a la nueva colaboración entre Shakira y Bizarrap. Asimismo, los fans han sido los que han ocupado la mayor parte de los feed de noticias con sus reacciones.