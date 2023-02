Reto de Shakira con canción que habla de matar a tu ex, ¿Indirecta a Piqué?

El tema que canta la barranquillera es ‘Kill Bill’ de SZA y aunque está en inglés la traducción del fragmento es la siguiente:

“Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, dice el verso que canta Shakira.

Ha sido precisamente la letra la que ha dado de qué hablar, pues muchos seguidores de la intérprete de ‘Monotonía’ han dicho que este nuevo hecho viral se trataría de otra “indirecta” al español, del que ya había mencionado con referencias directas en ‘Music Session #53’ junto a Bizzarap.

El video que fue publicado la mañana de este 15 de febrero ya acumula más de 1.8 millones de reproducciones, más de 300 mil me gusta y miles de comentarios de los internautas, los cuales no dejan de sorprenderse con las salidas en contra de su expareja.

Desde el rompimiento de la relación de ambos, Shakira no ha dudado en demostrar sus sentimientos luego de su mediática separación. Primero lanzó ‘Te felicito’, luego ‘Monotonía’ y su más reciente lanzamiento ‘Music Session #53’, todas con alusión al desamor y el despecho.