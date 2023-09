Shakira agradeció el apoyo a su canción ‘El Jefe’ a través de redes sociales

Y es que la mujer fue la niñera de sus hijos Milan y Sasha. En varias imágenes compartidas en redes sociales, se le observa llevando el coche de uno de los niños y hasta cargar al menor en un partido de fútbol.

No obstante, su trabajo no terminó siendo bien retribuido. Se conoció que Gerard Piqué no le pagó la indemnización correspondiente a la mujer luego de despedirla porque está habría dialogado con Shakira sobre su infidelidad.

Además, en esta canción, ‘Shak’ narrar problemática social del fenómeno migratorio. Aunque a lo largo del tema musical las generalidades sobre este tema gobiernan, si es preciso mencionar que los detalles del video permiten ubicar perfectamente que lo que ella desea resaltar es la crisis de relaciones existentes entre México y los Estados Unidos, siendo el primero también una referencia a todos los latinoamericanos.