Shakira habló sobre los rumores de un nuevo romance

Sin ocultarse de los micrófonos, la barranquillera ha superado la tusa concediendo entrevistas y revelando detalles sobre cómo ha sido el proceso de duelo tras la ruptura. Siempre siendo primera plana.

Sin embargo, la barraquillera no ha estado alejada de los rumores. Tanto así que recientemente apareció un comunicado en el que explicaba que se encuentra soltera y solicita respeto para no entrar en especulaciones que no son verdaderas.

“Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar”, dice la misiva de la artista.

Estos rumores aparecieron después de que se relacionara a Shakira con el presentador estadounidense Carson Daly, con quien observó un juego de hockey hace poco.