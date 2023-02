Selena Gómez, la mujer con más seguidores en Instagram

La música de Selena Gómez ha sido un gran éxito y ha lanzado varios álbumes y sencillos que han encabezado las listas de popularidad. También ha actuado en varias películas y programas de televisión, incluyendo la película de Netflix "The Fundamentals of Caring" y la serie "13 Reasons Why", en la que también fue productora ejecutiva.

Además de su éxito en la industria del entretenimiento, Selena Gómez es una defensora activa de la salud mental y ha sido muy abierta sobre sus propias luchas con la ansiedad y la depresión. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de la atención médica y la terapia en la salud mental, y ha utilizado su plataforma en las redes sociales para difundir conciencia sobre estos temas.