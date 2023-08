Se fue el mes de Julio con su lluvia de memes

Sobre la opinión del artista español se ha especulado mucho, pero lo único cierto es que para Iglesias este no es un tema desconocido, ya que hace un tiempo se pronunció al respecto.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, dijo en una entrevista para la revista ‘Hola’ en 2015.

Asimismo, Enrique Iglesias, el hijo de Julio, también afirmó que de vez en cuando sus allegados le envían algún que otro meme que lo hace reír.

“No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, señaló para el medio ya citado.

Sin duda, el cantante ha demostrado que es capaz de romper barreras y convertirse en todo un hit entre las generaciones que lo han hecho leyenda en las redes sociales.