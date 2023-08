Scott Pilgrim: Netflix estrenó el tráiler de la nueva serie de anime

Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead, protagonistas de la película, no se ausentarán y también estrán presentes en esta nueva entrega pues serán las voces principales.

La batalla de Scott, interpretado por Michael Cera, contra los siete malvados ex de Ramona Flowers, rol de Elizabeth Winstead, mantendrá de nuevo expectante a los seguidores del film pero revivida en formato animado.

La novela gráfica de Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños fue creada, escrita y producida por el canadiense O’Malley y BenDavid Grabinski, y en ella se retrata la batalla de Scott por derrotar a los malévolos siete ex novios de su nueva novia para ganar su corazón.