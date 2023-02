Sara Uribe sufrió ataque de pánico en grabación de ‘La isla de los famosos’

Precisamente a una de las participantes, la modelo y presentadora paisa Sara Uribe, es a quien se la ha visto más dificultad para adaptarse al ambiente hostil y con fuertes condiciones de supervivencias. En uno de los capítulos recientes tuvo un ataque de pánico que la hizo llorar en plena grabación.

La misma modelo se sinceró y relató lo que pasó, además de detallar los problemas que ha venido sufriendo en su vida relacionados con la ansiedad, que han hecho que acurra a un tratamiento psiquiátrico.

“No podía respirar, tenía miedo de que lloviera o me mordiera un alacrán”, dice la empresaria en el relato que publicó el programa en sus redes sociales, acompañado de imágenes del momento difícil que vivió la paisa.

“Yo estoy en un tratamiento psiquiátrico porque hace aproximadamente un año entré en una depresión muy fuerte porque me separé, quebré en mis negocios, me robaron mucho dinero y para yo poder dormir, para poder descansar bien, para poder alimentarme porque no me daban ganas de comer, me ayudaron con medicamento”, confesó.