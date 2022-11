Sara Uribe aclara que no tiene prótesis en sus glúteos

Las declaraciones de la modelo paisa fueron hechas a través de historias en su cuenta de Instagram, cuando respondió a la pregunta de uno de sus seguidores, quien la cuestionó sobre el síndrome de Asia.

“No tengo ni biopolímeros ni síntomas por mis prótesis. Amo mis prótesis y no me las quitaría a no ser que fuera estrictamente necesario”, publicó Uribe.

Seguidamente, la ganadora de Protagonistas de nuestra tele 2012 subió otra historia aclarando que al referirse a implantes no se refería a sus glúteos, pero sí a sus senos.

“Hoy subí esta historia y he recibido mensajes preguntándome que si tengo prótesis en la nalga. Y no. No tengo. Mi nalga es mía. Cuando hablé de prótesis me refería a prótesis mamarias, porque yo sí tengo implantes en los senos”, aclaró.