Sara Uribe reveló detalles de ‘La isla de los famosos’, nuevo reality de RCN

Además, agregó lo duro que fue despedirse de su hijo: "Hoy me tocó despedir a mi hijo, pero no saben la fuerza que me dio y el empuje que tengo. Voy feliz, motivada, llena de ilusiones. Voy a hacer lo que Dios me diga que haga allá. No sé para qué me está llamando, no sé, pero estoy muy feliz de vivir esta experiencia".

Al parecer, en el reality en el que la colombiana participará, los protagonistas no podrán tener comunicación con sus familias y no podrán tener mucha ropa o comida a disposición.

“Me voy a tomar una sopita porque de pronto voy a aguantar mucha hambre en esa isla. Les voy a ir contando hasta que me quiten el celular porque me lo van a quitar, no puedo hablar con nadie. Solo puedo llevarme una pinta que tengo puesta y otra que llevo en el morral”, aseguró la influencer.