Sara Uribe habló de su cercanía con el influencer Álex Giraldo

En una entrevista con el ‘influenciador’ conocido como ‘Dímelo King’, la empresaria colombiana habló de lo complicado que fue rehacer su vida tras la separación con Guarín. Además, contó que tuvo una pareja sentimental después de la ruptura, de la cual, se había enamorado.

“Yo me enamoré mucho después del papá de mi hijo y conocí a una persona que yo me enamoré demasiado, demasiado, me ayudó en mi amor propio, me ayudó a construir la Sara que soy ahora, me ayudó muchísimo, me protegió y a esa persona le agradezco que haya llegado en ese punto de mi vida”, dijo Sara.

La paisa indicó que duraron casi un año juntos, pero que por razones, las cuales no explicó, tuvieron que separarse.

"Duramos casi un año, nunca lo mostré, nada. Terminamos y de ahí empecé a vivir mi vida. Gracias, me recuperé, viví y empecé a vivir la vida”, concluyó Uribe.