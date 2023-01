Sara Corrales confesó que se enamoró de un hombre casado

“Ay, por favor, ay, no, o sea, no eres mi estilo, no me gustas’, pero estuvo ahí y ahí, durante no sé cuánto tiempo, hasta que finalmente, pues caí y me enamoré completamente”, explicó.

Después de terminar el romance, varios años después se volvieron a encontrar y Sara Corrales le dejó claro que fue un amor del pasado.

“Después me lo vuelvo a encontrar varios años después aquí en México, ya era una mujer, por supuesto ya no creía en los cuentos de hadas que en su momento me dibujó y le dije: ¡Ay, mi vida! No muchísimas gracias de verdad ubícate, ya no soy la misma niña, ya soy una mujer, muchísimas gracias, pero no bye”, concluyó.