Cecilia Navia, esposa de Santiago Alarcón reveló más detalles de la extorsión

El actor reveló varios audios que recibió por parte del joven, residente en Canadá, en el que le reclama por haberlo dado en adopción y le solicita una reunión para conocerlo.

El hecho más absurdo de toda la historia, es el que el joven afirma que su madre biológica es la cantante barranquillera Shakira.

“Él asegura que su papá biológico soy yo y su mamá, no me van a creer, me da pena mencionarla, pero... dice que es Shakira”, sostuvo.

“No sé qué decir, desafortunadamente nunca he visto a Shakira. (...) Este caso está en manos de las autoridades, porque ya temo por mi vida, la de mi familia”, puntualizó.