‘Santa Cláusula: Un nuevo Santa’ revive la nostalgia y magia de toda una saga

El otro gran reto fue volver a un set. Y, para ser honesto contigo, olvidé lo que significa estar en ese trajín. Así que entré en el set por primera vez con el vestido de Santa y sin exagerar, caminé y todos se callaron, adultos y niños, los Elfos y hasta el equipo técnico”, reveló emocionado en conversaciones con esta casa editorial.

“Fue loco porque pesar de ya había dado varias vueltas por el estudio antes de cambiarme, por alguna razón el look que establecimos en tantas películas hace que mi imagen se convierta en ese personaje y literalmente yo no soy ese tipo (Papá Noel). Pero cuando estoy en esto me conecto, trato de que sea muy especial. Interpretarlo me hace una mejor persona”, concluyó el también protagonista de Toy Story en la voz de Buzz Lightyear.

Uno de los elementos más especiales de la nueva producción de Disney+ es la presencia de la familia de Allen en el elenco. Elizabeth Allen-Dick, su hija, es una de las integrantes del casting. La joven también le narró a este medio la “nostálgica” y “mágica” experiencia. “Sí, definitivamente puedo decir que hubo mucha nostalgia en el set. Quiero decir que gran parte del reparto, como yo, no estuvo en las películas anteriores. Así que para nosotros fue diferente, pero aun así fue increíble porque es como si hubiera algo tan mágico en el estudio. Es como ¡Oh Dios mío, literalmente estamos en el Polo Norte!”, mencionó la actriz.

“Fue increíble lo realista que era y la cantidad de detalles que pusieron en él. Así que esa parte fue realmente nostálgica porque recreamos cada aspecto de una manera especial. Así que siento que de esa manera fue muy mágico, es lo máximo que con palabras puedo llegar a explicar. No puedo evitar decir que también fue muy divertido”, agregó luego de la experiencia de haber trabajado con su padre.

‘Santa Cláusula: Un nuevo santa’ estrenó el 16 de noviembre en Disney+ y tiene dos episodios ya disponibles. El resto se irá lanzando de forma semanal.