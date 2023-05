Arrestan a Hasbulla, influencer que parece un niño, en Rusia

En la grabación de menos de un minuto que se circula en redes sociales se ve a Hasbulla discutiendo junto a sus amigos conduciendo aparentemente en exceso de velocidad y realizando maniobras peligrosas con los automóviles, seguidamente aparece al lado de otros cuatro hombres, al parecer, detenido.

Video of the traffic incident that reportedly led to Hasbulla’s arrest.



pic.twitter.com/E29RGwHYve