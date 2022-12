La respuesta de Rubén Blades a Ley Martin por un viejo lío

Blades en su extenso escrito precisa que los hechos ocurrieron en 1984, cuando el agente y promotor de shows, David Maldonado fue contactado en New York por el señor “Ley Martin" con el propósito de contratarlo a él junto a “Seis del Solar", para tres presentaciones en Colombia. “El contrato fue negociado entre la oficina del agente y promotor David Maldonado y el señor "Ley Martin", por un total de $15,000 (quince mil dólares). A pesar de que repetidamente solicitamos que se nos enviaran las visas de trabajo acordadas con el contratante, el señor "Ley Martin" jamás las envió, alegando todo tipo de excusas”, precisa.

En otro aparte de su versión, el intérprete de ‘Descarga caliente’, detalla que una vez estaban hospedados en un hotel en Bogotá, en horas de la madrugada, aparecieron varios hombres a nombre de Ley Martin, quienes llegaron con una solicitud que cambiaría las reglas de juego.

“A las dos o tres de la madrugada el promotor nuestro, de New York, David Maldonado, me llamó a mi habitación y nervioso me pidió que fuera a verlo a su cuarto. Pregunté ¿para qué? y me dijo que tenía a unas personas con él que decían ser socios del señor "Ley Martin" y que por favor bajara rápidamente”.

Sostuvo que cuando ingresó a la habitación del promotor Maldonado, este visiblemente preocupado, le indicó que estas otras personas que antes no habían visto jamás afirmaban que el señor Ley Martin les había prometido dos shows adicionales, que "Seis del Solar" debía tocar gratis.

“Uno de los dos individuos tenía todos nuestros pasaportes consigo (se los habíamos dado a los que nos recogieron en el aeropuerto cuando llegamos, para que nos dieran la visa de trabajo que no habían enviado a New York, como había sido inicialmente acordado). Cuando les respondí que nosotros solo íbamos a cumplir con lo contratado, tres shows y no cinco, el señor con los pasaportes le dijo a uno de los que nos habían recogido en el aeropuerto que si no tocábamos esos shows gratis, él no nos daría la visa de trabajo”.

Tras este hecho Blades y su equipo se pusieron en contacto con la embajada de Panamá y reportaron lo ocurrido por lo que pudieron abandonar el país luego de algunos inconvenientes.

Blades aclaró que: “El dinero que el señor Ley Martin presentó como pago por las presentaciones que no fueron celebradas lo perdió con la agencia con la que negoció, por quebrar y violar las condiciones de trabajo contempladas en ese contrato”.