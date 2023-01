Rosalía anuncia nuevo single llamado ‘LLYLM’: así se escucha el avance

Dentro de la actual estrategia de anunciar con cuentagotas e ir dando pinceladas de futuros lanzamientos para generar expectación en redes sociales, Rosalía subió un vídeo a Tik-Tok cantando un fragmento de canción mientras pasea en barca junto a su novio, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, en Japón, donde han pasado la Navidad.

Posteriormente borró este vídeo y días más tarde subió otro de menos de un minuto en el que se la ve cantando sola este animado tema pop con deje aflamencado: "I don't need honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Cover me in a dream. I'll be yours, our fantasy / Who need the honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Maybe the happy end becomes real enough for me".