Robbie Williams confesó que sufre de dismorfia corporal

Pero, todo tiene una razón. O al menos así lo dio a entender el mismo artista en sus redes sociales. En una publicación confesó que sufre de una enfermedad que afecta su peso, y que por eso está “flaco”, como se le refiere a él en las redes.

“Considerando que tengo dismorfia corporal y baja autoestima, el hecho de que no me lastimaron demuestra lo lejos que he llegado. Eso o ser flaco avergonzado se siente mejor que ser gordo avergonzado. Sí, pensando en ello probablemente sea eso”, se lee en la publicación en su cuenta de Instagram.

La dismorfia corporal es un trastorno mental. Quien la padece tiene una visión distorsionada de su cuerpo, que suele a llevarlo a hace mucho ejercicio o realizar dietas extremas que ayuden a subir o bajar de peso rápidamente.