¿Rihanna dio a luz? Esto es lo que se sabe del nacimiento de su segundo bebé

Sin embargo, no se habían revelado más detalles sobre su nacimiento hasta que Media Take Out, reveló que Rihanna ya había dado a luz y que se trataba de una ”hermosa niña”.

“Múltiples fuentes cercanas a la pareja confirmaron que Rihanna dio a luz a una hermosa y saludable niña. Tanto Rihanna como el angelito están bien, descansando, recuperándose y uniéndose en la mansión de la pareja en Los Ángeles”, anunció el medio.

Pese a que ningún integrante del equipo de la artista lo ha confirmado y ella tampoco ha publicado alguna prueba a través de sus redes sociales, horas antes promocionaba su línea materna de lencería.