Ricky Martin habló de su divorcio de Jwan Yosef: “lloramos juntos”

“Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”.El cantante boricua dio a conocer la noticia en declaraciones al noticiero 'E! News', del canal estadounidense E! Entertainment Television.

“Soy un esposo, pero vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses. Ya les dejaré saber”, señaló Martin en aquel momento.