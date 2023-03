Ricardo Montaner escribió un sentido mensaje de cumpleaños para Camilo

“No hubieras encontrado en todo el mundo un suegro que te pudiera amar y respetar más que yo, así que elegiste bien…Por lo que a mí respecta no puedo estar más orgulloso y feliz por el tipo que Dios tenía elegido para mi amada hija. Como te dije en mi mensaje de esta mañana, El mismo Dios amarró un hilito con un cartelito en tu oreja y te apartó para él y para que un día fueras hijo mío. Te amo y espero que si hay algún anhelo perdido por ahí, que Dios te lo conceda. Nota: la última foto no era necesaria. FELIZ CUMPLE.”, publicó Ricardo Montaner en compañía de una serie de fotografías juntos.

El cantante Camilo preparándose para su concierto en Lima, Perú le contestó: “Te amo. No sé si Dios diseña a los suegros a la medida…pero en caso de que sí, el mío le quedó como un guante!!”

Además compartió una imagen acostado encima de su suegro con el comentario, “esta foto se llama: una siesta en la cima del cielo”