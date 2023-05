Regresa Johnny Depp: abrirá el Festival de Cannes con ‘Jeanne du Barry’

La obra, que está basada en la pieza teatral "Modigliani" de Dennis McIntyre, mostrará a Niney como el artista francés Maurice Utrillo y al propio Al Pacino como el coleccionista de arte Gangnat.

El pintor bielorruso Chaim Soutine, así como la escritora y musa de Modigliani, la británica Beatrice Hastings, serán otras de las figuras interpretadas en la cinta. El casting para la película aún no se ha completado.

La compañía europea de Depp, IN.2 Films, y el productor Barry Navidi ("The Merchant of Venice") están detrás de este proyecto que supondrá el segundo trabajo juntos para Depp y Pacino, quienes protagonizaron el filme policíaco "Donnie Brasco" en 1997.

Ese mismo año debutó la estrella de la saga "Pirates of the Caribbean" como director gracias a "The Brave", en la que también se prodigó delante de la cámara junto a la figura de Marlon Brando.