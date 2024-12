Un curioso video, que se hizo viral en redes sociales, desató cientos de comentarios. Se trata de una camioneta eléctrica Cybertruck, fabricada por Tesla, que al chocarse con un tradicional Volskwagen quedó destruida.

Al parecer, su diseño futurista y las “capacidades avanzadas” no son suficientes para soportar el impacto de un ‘Escarabajo’, icónico vehículo creado en el año 1925.

En el video puede observarse como este antiguo Volskwagen tipo 1 no presentó mayores afectaciones, al ser impactado en su parte trasera por la popular camioneta fabricada por la compañía de Elon Musk.

Actualmente la Cybertruck ha captado la atención por su peculiar diseño, que parece un vehículo militar de ciencia ficción o un carro futurista, el cual es inusual en esta era.

Leer más: Asesor comercial de Juan de Acosta muere en siniestro vial en Bolívar

En el video también se observa a un agente de tránsito deteniendo el tráfico vehicular, debido al choque en plena mitad de la vía, mientras que los conductores de motocicletas y vehículos aprovechan para hacer videos de este icónico momento, que por fortuna solo dejo daños materiales, en especial a la Cybertruck en su parte delantera.

Las imágenes están acompañadas de un jocoso mensaje que dice: “El que choca por detrás paga. Definitivamente lo de antes, era de mejor calidad”, esta última frase desató cientos de comentarios por parte de los internautas, quienes se burlaron del suceso destacando la calidad del clásico Volskwagen, y otros defendieron al vehículo futurista.

Ver también: El colombiano Michael Mejía se gana el lujoso Lamborghini de Shakira

“Nada más peligroso en las calles, que un Tesla”, “pero eso también pone a pensar… si el escarabajo atropella a una persona no queda ni el recuerdo, comparado a un carro más nuevo que amortigua algo del golpe”, “buena edición, casi me la creo”, “ostentar no sirve pa’ una mo (...) Ese chéchere quedó inútil y el Volkswagen enterito. Me encantan los finales felices”, fueron algunos de los comentarios en X.

También un usuario dijo: “un poco de cultura general: los autos modernos se diseñan para deformarse de esta manera porque es la mejor forma de absorber mayor parte del impacto, redistribuirlo y evitar que llegue a los ocupantes. Sí, el VW quedó perfecto, pero los pasajeros seguro sintieron más el choque”.