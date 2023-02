Un hombre se ganó un Récord Guinness por visitar casi 3.000 veces Disneyland

“Luego, el 1 de julio de 2012, a mitad de año, el reportero del Registro del Condado de Orange publicó una historia sobre cómo llegar al Día 183 y luego Associated Press retomó la historia y se hizo real cuando los periódicos y las estaciones de radio me contactaron. De todo el mundo pidiendo entrevistas, luego comencé a tener invitados en los parques que me detenían para tomarme fotos y autógrafos” explicó Jeff.

Jeff registraba sus vistas al parque en las redes sociales, “por lo general, daría un paseo por el parque. Disfruto de la fotografía, así que siempre buscaba imágenes para capturar que pudiera publicar y compartir”

Después de haber completado 366 días, el parque temático de Anaheim lo declaró ciudadano de honor y le dieron una canasta de regalo, “también me ofrecieron una cena por completar el segundo año y por último, me regalaron una mochila cuando llegué al Día 2000, en 2017” afirmó Jeff.