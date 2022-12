Los retos de fotografiar celebridades, según Rafael Arévalo

Como profesional, la imaginación ha jugado un papel importante para él, con su cámara logra ver más allá, captar la esencia de cada idea, mezclar colores, iluminación, texturas y más para llevar a los ojos de sus clientes una foto que realmente represente lo que se busca con la pieza audiovisual.

Sobre las satisfacciones que le ha dejado su trabajo, @arevalosphotography dijo “la mayor satisfacción es la cara de felicidad de mis clientes al ver el resultado final de cada sesión de fotos”. “Además, me alegra mucho la cantidad de reseñas que me han dejado en Google y que hoy me mantienen con cinco estrellas en la plataforma”. “Estas acciones y feedback de la gente me hace darme cuenta de que estoy en el camino profesional correcto porque estos resultados dan fe de eso”.

De los desafíos a los que se ha enfrentado, Rafael Arévalo dijo “muchos desafíos han sido parte de mi camino, para mí la clave para superarlo es transformarlos en experiencias, vivirlos y disfrutarlos”. “Sé que cada reto es una nueva prueba para continuar superándome”. “Personalmente, me encanta sentirme desafiado, ya que eso me permite dar el máximo y lograr lo que la gente espera de mí”.

@arevalosphotography no solo atiende pautas en campo, asimismo cuenta con su propio estudio de fotografía profesional en el que posee todo lo necesario para atender a sus clientes con lo último en equipos de iluminación, videografía, utilería, atuendos, y más.

Para terminar, Rafael Arévalo reveló que sus proyectos a corto y largo plazo es continuar trabajando en el crecimiento de su marca, al tiempo de que es participe en el impulso de otros fotógrafos a través del trabajo en equipo.

“También deseo seguir dando a conocer que todos somos iguales, con las mismas capacidades sin importan las diferencias, lo importante está en las ganas de seguir adelante, luchando y trabajando para que la brecha de la desigualdad sea tan estrecha que pueda desaparecer”.

Redes sociales:

Instagram @arevalosphotography

Página web www.arevalosphotography.com.