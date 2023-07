‘Oppenheimer’: la nueva película basada en el padre de la bomba atómica

El riesgo real de provocar la destrucción del planeta con el objetivo de salvarlo fue la extraña paradoja que afrontó el físico teórico estadounidense de origen judío J. Robert Oppenheimer, a quien Nolan ha querido descifrar, desde varios ángulos, con su última película, que se estrena el 20 de julio en las salas de cine.

"Lo que me atrajo (de la historia) fue la complejidad y las difíciles cuestiones que plantea", explica Nolan en un encuentro virtual con medios de comunicación.

La película narra la historia del científico J. Robert Oppenheimer conocido como “el padre de la bomba atómica” debido a que desarrolló el arma más mortífera de la historia, la cual es responsable de acabar salvajemente la Segunda Guerra Mundial por el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki.

Con esta cinta de tres horas de duración, el cineasta dice que ha intentado "comprender" la vida y el legado del renombrado director del Laboratorio de Los Álamos, un hombre brillante, complejo, seductor, lleno de conflictos, apabullado por la enormidad de las consecuencias de sus actos.

Photo 1: Dr. J. Robert Oppenheimer, 1948

Photo 2: Albert Einstein & J. Robert Oppenheimer in the Institute of the Advanced Study at Princeton, 1947

Photo 3: J. Robert Oppenheimer & Albert Einstein, Princeton, 1947

Photo 4: J. Robert Oppenheimer in his Office at Princeton, 1949 pic.twitter.com/rbA2kSySNX