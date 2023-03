Rompieron el silencio: esto dijo Jennifer López a Ben Affleck en los Grammy

Ante la lluvia de especulaciones, el actor de 50 años decidió explicar lo sucedido en los Grammy y cuáles fueron las palabras que le dijo su esposa.

“Nos estaban enfocando, pero no sabía que estaban grabando. Me incliné hacia ella y le dije: ‘Tan pronto como comiencen a transmitir, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor’. Ella me respondió: ‘Más te vale no irte. Eso es cosa de marido y mujer’. Y yo estoy como ‘Está bien, ¿de quién es este evento?’ Como que no sigo el ritmo. Mi esposa sí, obviamente. Y sí, es el evento de trabajo de tu esposa. Me lo pasé bien en los Grammy. Mi mujer iba a ir y pensé: ‘Bueno, habrá buena música. Puede que sea divertido”, confesó al The Hollywood Reporter.