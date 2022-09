Apuestas musicales que, entre experiencia y juventud, buscan llegar al Caribe

Por su parte, nacido en Newark, Estados Unidos, pero un hijo de Bogotá más, Boybek se une a Storino como la cuota joven en el circuito musical nacional.

El intérprete le canta desde su género al desamor, pues “todos tenemos anécdotas, eso me conecta con el público. Todos hemos sentido eso, ha todos nos han roto el corazón. ‘La pena’ es para todos los entusados, la escribí la noche que mi ex me dejó, pero al escucharla todos sabrán que valen la pena, tengan eso siempre claro”, compartió.